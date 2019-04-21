Уле Гуннар Сульшер: "Вылететь из Лиги чемпионов от "Барселоны" не стыдно"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Уле Гуннар Сульшер отметил, что команда добилась приличных результатов за последнее время. По его словам, команда продолжает работать, чтобы сократить отставание от лидеров в чемпионате Англии.

– Оглядываясь назад, начинаешь понимать, где мы были тогда и где находимся сейчас, – цитирует Сульшера официальный сайт "МЮ". – Да, мы проиграли оба матча "Барселоне", вылетели из Кубка и проиграли "Арсеналу" в чемпионате. Конечно, это не делает нас счастливыми. Однако вылететь из Лиги чемпионов от "Барселоны" не стыдно.

Мы хотим попасть в топ-4. Есть отрыв, мы это четко видим. Работаем каждый день с персоналом и игроками, чтобы сократить это отставание. Надеюсь, это принесет результаты.