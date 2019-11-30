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Уле Гуннар Сульшер: «Возвращение Погба подобно приобретению новичка мирового уровня»

11:38
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер отметил, что с нетерпением ждет возвращения в строй полузащитника Поля Погба. По его словам, француз близок к полному восстановлению после травмы.

— Его выздоровление идет ускоренными темпами, — цитирует AFP Сульшера. — Посмотрим, когда он наберет форму и будет доступен. Конечно, это будет подобно новому приобретению для нас. Его возвращение сродни покупке новичка мирового уровня. Но я пока не могу сказать, когда он будет готов. Оценим по его тренировочной работе.

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