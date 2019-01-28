Уле Гуннар Сульшер: "Возможный уход Дармиана и Перейры? Все игроки остаются в "МЮ"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Уле Гуннар Сульшер​ полагает, что хавбек Андреас Перейра и защитник Маттео Дармиан​ не покинут команду в оставшиеся дни январского трансферного окна, сообщает официальный сайт "красных дьяволов".

– Возможный уход Перейры и Дармиана из "МЮ"? Нет, я не хочу, чтобы Перейра уходил в аренду, потому что Андреас отлично справился с тренировками. Вообще, в настоящий момент я могу сказать, что все футболисты остаются в клубе, потому что, я думаю, никто не имеет соглашений с другими командами, – приводит слова Сульшера пресс-служба "МЮ". – Но не стоит забывать, что еще есть несколько дней до закрытия зимнего трансферного окна.

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