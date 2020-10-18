Уле Гуннар Сульшер: «Ван де Бек еще получит свое время на поле»
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер прокомментировал отсутствие полузащитника Донни ван де Бека в матче против «Ньюкасла» (4:1).
— Донни получит свое игровое время, — приводит Goal.com слова Сульшера. — Он отлично работает на тренировках, а в игре с «Ньюкаслом», выйдя на замену, он, кажется, вообще ни разу не потерял мяч. Нам просто нужно найти баланс. Мы выиграли со счетом 4:1, а у меня спрашивают, почему один из игроков не вышел на поле. У него еще будет время, он еще окажет хорошее влияние на команду.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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