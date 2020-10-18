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Уле Гуннар Сульшер: «Ван де Бек еще получит свое время на поле»

09:33
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер прокомментировал отсутствие полузащитника Донни ван де Бека в матче против «Ньюкасла» (4:1).

— Донни получит свое игровое время, — приводит Goal.com слова Сульшера. — Он отлично работает на тренировках, а в игре с «Ньюкаслом», выйдя на замену, он, кажется, вообще ни разу не потерял мяч. Нам просто нужно найти баланс. Мы выиграли со счетом 4:1, а у меня спрашивают, почему один из игроков не вышел на поле. У него еще будет время, он еще окажет хорошее влияние на команду.

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