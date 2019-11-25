Уле Гуннар Сульшер: «В прошлом году МЮ» проиграл бы в четыре или пять мячей»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер прокомментировал ничейный результат в матче 13-го тура АПЛ с «Шеффилд Юнайтед» (3:3). Манкунианцы уступали со счетом 0:2, затем забили трижды за семь минут и пропустили в компенсированное ко второму тайму время.

— Футбол — это не только тактика, — цитирует Сульшера Mirror. — Вы видели, насколько превосходили нас в первом тайме, но мы забили и поверили в себя. Разница между этой командой и прошлогодней громадна. Они никогда не сдаются. В прошлом году мы проиграли бы в четыре или пять мячей вместо того, чтобы отыграться. Средний возраст забивавших наших игроков меньше 20 лет. Это замечательный опыт для них.

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