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Уле Гуннар Сульшер: «В ключевых моментах все оборачивалось против «МЮ»

20:46
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер выразил разочарование поражением от «Вест Хэма» (0:2) в матче шестого тура чемпионата Англии. По его словам, «МЮ» мог в этом матче победить.

— Я очень разочарован, — цитирует ВВС Сульшера. — Всегда расстраивают такие поражения. Это был матч, который мы могли выиграть. Мы все выжаты. В ключевых моментах все оборачивалось против нас. Соперник в них преуспевал, а нам не хватало качеств, чтобы их использовать. Если в премьер-лиге не пользуешься шансами, то не получаешь ни одного очка. Надо это принять. Я разочарован тем, что мы не победили. Но всегда говорил, что будут взлеты и падения. Нам остается ждать следующего матча.

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