Уле Гуннар Сульшер: "У некоторых игроков "МЮ" разбиты носы и колени"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Уле Гуннар Сульшер похвалил своих подопечных за самоотдачу в матче 25-го тура чемпионата Англии против "Лестера" (1:0).

- У "Лестера" было несколько опасных моментов, Давид де Хеа сделал несколько отличных сейвов, - цитирует BBC Сульшера. - Мы могли быть лучше в оборонительной работе, но думаю, что мы заслужили три очка. Давид де Хеа очень хорошо выбирает позицию и читает игру.

Пас от Погба был великолепен, а контроль мяча Маркусом еще лучше. Футбол - это игра ошибок. Когда наши игроки допускают ошибки, они борются за мяч и отдают себя полностью.

У нас было правильное отношение. У некоторых разбиты носы и колени. Так и должно было произойти. Ребята рискнули всем, что у них было.