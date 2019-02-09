Уле Гуннар Сульшер: "У игроков "МЮ" победный настрой на каждый матч"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Уле Гуннар Сульшер раскрыл секрет текущего успеха своей команды.

– Когда делаешь изменения в составе, всегда есть элемент риска. Но без риска нельзя побеждать. Мне нужно доверять футболистам, – приводит слова Сульшера ВВС. – Соперник использовал прессинг в течение первых 10 минут, но после первого гола всё стало хорошо. Здорово, что мы контролировали игру во втором тайме. Могли забить еще один или два мяча.

Поль Погба использует свой потенциал. Я разговариваю с ним так же, как и с другими игроками "Манчестер Юнайтед".

У наших футболистов есть некоторые фантастические качества. Я поддерживаю "МЮ" много лет. Каждый раз выходил на игру с мыслями, что мы победим. Теперь у наших игроков такой же настрой.

К текущему моменту "Манчестер Юнайтед" не проигрывает уже 11 матчей подряд в чемпионате Англии. Сейчас "красные дьяволы" находятся на четвертой строчке в турнирной таблице, набрав 51 очко после 26 матчей.