Уле Гуннар Сульшер: «Смоллинг вернется в «Манчестер Юнайтед»
16:26
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер рассказал, что защитник Крис Смоллинг, арендованный «Ромой», вернется в клуб.
— Да, он вернется, — приводит слова Сульшера Sky Sports. - Крис был фантастическим на поле, но мы знаем, что иногда, если ты сменишь обстановку, это может пойти на пользу обеим сторонам.
Он наслаждается жизнью там. Это новый опыт для него, и он тот парень, который не может быть без регулярного выхода на поле. Я так рад за него. Мы видим лучшего игрока.
Смоллинг выступает за «Рому» с лета 2019 года. В 10 матчах серии А 30-летний англичанин забил два гола и сделал результативную передачу. Также на его счету три встречи в Лиге Европы.
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