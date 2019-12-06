Уле Гуннар Сульшер: «Смоллинг вернется в «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер рассказал, что защитник Крис Смоллинг, арендованный «Ромой», вернется в клуб.

— Да, он вернется, — приводит слова Сульшера Sky Sports. - Крис был фантастическим на поле, но мы знаем, что иногда, если ты сменишь обстановку, это может пойти на пользу обеим сторонам.

Он наслаждается жизнью там. Это новый опыт для него, и он тот парень, который не может быть без регулярного выхода на поле. Я так рад за него. Мы видим лучшего игрока.