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Уле Гуннар Сульшер: «Ситуация с травмами в «МЮ» напоминает мне историю перед игрой с «ПСЖ»

14:45
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер считает, что его команда способна справиться с «Ливерпулем», несмотря на обилие травмированных игроков. Перед игрой с «красными» он вспомнил успешную встречу с «ПСЖ» в Лиге чемпионов в прошлом сезоне, когда у «МЮ» также было много травмированных.

— Травмы — это неотъемлемая часть игры, — цитирует Goal Сульшера. — Я не могу сказать, кто точно будет доступен, но на поле у нас будут 11 человек. Это мне немного напоминает ситуацию перед матчем с «ПСЖ». Все нас списывали со счетов и радовались этому. Никто не хочет, чтобы мы побеждали. Но мы — «Манчестер Юнайтед», единая семья. Поэтому 11 человек, которые выйдут на поле, отдадут все ради победы. Конечно, мы себя сейчас чувствуем немного подавленными. Но победа над «Ливерпулем» может все перевернуть и придать нам уверенности.

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