Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Уле Гуннар Сульшер признал, что "Манчестер Сити" заслуженно выиграл в матче 31-го тура чемпионата Англии.

- Игроки с первых минут хотели отблагодарить фанатов, которые сегодня вновь были невероятны, - цитирует BBC Сульшера. - Первая половина была приличной, мы хорошо держали мяч и создавали моменты. В перерыве понимали, что предстоит много работы.

"Сити" заслуженно победил, потому что они слишком хорошо были готовы к нам. Это лучшая команда в стране, "Сити" установил стандарт в последние два сезона. То, что Пеп Гвардьола сделал со своими игроками, замечательно.

Конечно, мы разочарованы, но мы сделали все, что могли. Мы должны делать это завтра и на следующий день.