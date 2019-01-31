Уле Гуннар Сульшер: "С Марсьялем хотел бы работать любой тренер"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Уле Гуннар Сульшер прокомментировал продление контракта нападающего Антони Марсьяля​ до лета 2024 года, сообщает официальный сайт "красных дьяволов".

– Антони – один из тех естественно одаренных игроков, с которыми хотел бы работать любой тренер. У него великолепно развит футбольный интеллект для его бных лет, который в сочетании с его исключительным талантом делает игрока очень перспективным. Это идеальный клуб для Марсьяля, чтобы стать еще более первоклассным форвардом, и мы все рады, что он подписал долгосрочное соглашение с "МЮ", – цитирует Сульшера официальный сайт "красных дьяволов".

Напомним, что 23-летний француз перешел в "Манчестер Юнайтед" из "Монако" в 2015 году. Всего Марсьяль принял участие в 142 матчах за "красных дьяволов" и забил 46 голов.