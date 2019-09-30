Уле Гуннар Сульшер: «Рим строился не за один день»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер считает, что команде нужно время для достижения результатов. Манкунианцы с 8 очками занимают 11-е место в турнирной таблице АПЛ.

— У всех ребят есть большое желание побеждать, — цитирует Sky Sports Сульшера. — Эта ситуация не такая, как в прошлом сезоне. Мы фактически создаем новую культуру, которая обязана нас сплотить.

Как Рим не строился за один день, так и мы находимся в процессе перестройки. Нам предстоит долгая работа. Будем улучшать взаимопонимание футболистов.

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