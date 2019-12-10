Уле Гуннар Сульшер: «Рэшфорда легко сравнивать с Роналду»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер считает, что нападающего его команды Маркуса Рэшфорда можно сравнивать с Криштиану Роналду. По его словам, у англичанина есть все для сравнений с португальцем.

— Их довольно легко сравнивать, — цитирует A Bola Сульшера. — У обоих есть техника, нужный рост, отношение к работе и физические параметры. Все есть. Рэшфорд имеет все, чтобы стать одним из лучших игроков в мире. Будем надеяться, что так и случится. Я не хочу сейчас говорить о цифрах и ставить для него цели. Пока он будет думать позитивно и создавать новые моменты, продолжит забивать голы.