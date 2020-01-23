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Уле Гуннар Сульшер: «После поражения от «Бернли» собираюсь поддержать игроков «МЮ»

05:18
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер после поражения от «Бернли» в 24-м туре чемпионата Англии (0:2) отметил, что команда сделала недостаточно.

— Нужно поднять руки и сказать, что сделали недостаточно, — цитирует BBC Сульшера. — В первой половине встречи мы создали несколько полумоментов, но не были достаточно резкими. Соперник был эффективен и хорошо защищался.

Некоторые игроки «МЮ» впервые в жизни переживают такой период. Когда вы в «Манчестер Юнайтед», то играете в самом большом и лучшем клубе мира. Я собираюсь поддержать их и помочь пройти через это.
Манчестер Юнайтед — Бернли

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