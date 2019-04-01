Уле Гуннар Сульшер: "Попадание в Лигу чемпионов будет фантастическим достижением для "МЮ"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Уле Гуннар Сульшер перед матчем 33-го тура чемпионата Англии с "Вулверхэмптоном" сказал, что команда постарается пробиться в Лигу чемпионов на следующий сезон. "МЮ" занимает четвертое место в премьер-лиге, имея в активе 61 очко в 31 матче.

- Если мы попадем в Лигу чемпионов - это будет фантастика, - цитирует норвежца Sky Sports. - Когда мы пришли в команду, мы отставали на 11 очков, а теперь мы сами на этой (четвертой- прим. "СЭ") позиции. Нам нужно отыграть оставшиеся семь матчей с тем же настроем. Посмотрим, что нам удастся.

Матч "Вулверхэмптон" - "Манчестер Юнайтед" состоится 2 апреля и начнется в 21.45 по московскому времени.

Все о чемпионате Англии - здесь.