Уле Гуннар Сульшер: «Погба остается в «Манчестер Юнайтед»!»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер жестко ответил на вопрос одного из журналистов в ходе своего брифинга относительно возможного перехода Поля Погба. Ранее появилась информацию, что футболист может перейти в «Реал» или «Ювентус».

«Погба остается с нами! Не было еще ни одной пресс-конференции, где бы вы не задали мне про него вопрос. Я полностью уверен в Поле и не планирую отпускать его в другой клуб», — вспылил Сульшер, чьи слова приводит Tuttosport. Отметим, что Поль Погба стал главным антигероем матча с «Вулверхэмптоном». На 68-й минуте француз не забил пенальти, из-за чего «МЮ» не смог обыграть «волков» (1:1)