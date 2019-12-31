Уле Гуннар Сульшер: «Погба нужен еще один день для восстановления»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер рассказал о состоянии полузащитника Поля Погба.

— Поедет ли Погба на матч против «Арсенала»? Думаю, да, — приводит слова Сульшера официальный сайт клуба. — Когда отсутствуешь в течение такого долгого времени, всегда требуется сто процентов восстановления. Ему, возможно, просто нужен еще один день для восстановления.

26-летний француз пропустил матч 20-го тура АПЛ против «Бернли» (2:0). До этого Погба провел две встречи после трехмесячного перерыва.