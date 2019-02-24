Уле Гуннар Сульшер: "Погба – лидер на тренировках и в раздевалке"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Уле Гуннар Сульшер в преддверии матча 27-го тура чемпионата Англии против "Ливерпуля" охарактеризовал игру хавбека Поля Погба, сообщает AFP.

Напомним, что "Ливерпуль" располагается на второй строчке АПЛ с 65 очками, а "МЮ" с 51 баллом занимает 4 место.

– Он лидер на тренировках и в раздевалке. Игроки могут быть самими собой. Он тратит много энергии, будучи лидером на поле и за его пределами.

Если кому-то нужна хорошая машина, другая стрижка, это не проблема. Я ничего не могу поделать со своими седыми волосами, но это не проблема, что у другого человека такая стрижка, какую он хочет.

С Полем никогда не было проблем. Я помню, когда ему было 16 лет, он хотел чувствовать себя хорошо. Ведь если чувствуешь себя хорошо – будешь и играть хорошо.

Зная Поля, могу сказать, что он хочет побеждать, быть лучшим, – приводит слова Сульшера AFP.

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