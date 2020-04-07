Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер встал на защиту игроков на фоне пандемии коронавируса. Ранее министр здравоохранения Британии Мэтт Хэнкок потребовал сократить зарплаты футболистам. Играющий тренер «Дерби» Уэйн Руни назвал давление на игроков неуважением.

— Футбол порой становится легкой целью. Нечестно давить на футболистов, — цитирует Reuters Сульшера. — Знаю, что игроки делают большую социальную работу, много делают, чтобы помочь в этой ситуации.

Между игроками и клубами идут дискуссии, какой вклад они могут совершить. Это непросто для всех, и делать из них козлами отпущения нечестно, на мой взгляд.