Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер пошутил о дубле полузащитника Фреда в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы против «Брюгге» (5:0).

— Очень рад за всех, многие игроки сильно прибавили, — цитирует Manchester Evening News Сульшера. — Мактоминей, например, вернулся после травмы и сильно прибавил, но Фред... Я вообще не был уверен, что буду жив, когда он вновь забьет. У него было столько попыток! В итоге забил один правой ногой, а другой — левой. Мы над ним немного подшучивали, но я очень рад, что ему наконец удалось забить.

В предыдущий раз Фред забивал за «МЮ» в сентябре 2018 года, в матче 6-го тура чемпионата Англии-2018/19 против «Вулверхэмптона» (1:1).