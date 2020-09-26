Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер прокомментировал победу над «Брайтоном» (3:2) в матче 3-го тура АПЛ. «МЮ» забил победный мяч на десятой добавленной минуте, уже после финального свистка: арбитр назначил пенальти после консультации с ВАР.

— Нам повезло: мы заслужили не больше одного очка, — цитирует BBC Сульшера. — Но мы проявили характер. Хорошо, что здесь нет Моуринью, чтобы замерить ворота.

Сульшер намекнул, что «Брайтон» несколько раз попал в перекладину по ходу игры. Перед недавней игрой Лиги Европы «Шкендия» — «Тоттенхэм» (1:3) главный тренер лондонцев Жозе Моуринью обратил внимание на высоту ворот, не соответствующую регламенту.