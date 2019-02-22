Уле Гуннар Сульшер – о матче с "Ливерпулем": "Хочу, чтобы "МЮ" сыграл лучше, чем с "ПСЖ"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Уле Гуннар Сульшер поделился ожиданиями от предстоящего матча в рамках 27-го тура чемпионата Англии против "Ливерпуля", сообщает официальный сайт "красных дьяволов". Встреча пройдет 24 февраля на стадионе "Олд Траффорд".

– Это важный матч для них, это важный матч для нас. Мы хотим попасть в топ-4. Мы играем с "Ливерпулем" и знаем, насколько это противостояние важно для "МЮ", для болельщиков, для клуба. Мы ждем вызова для нашей команды.

Знаем, что нас ждет сложный матч. Они невероятно играют в этом сезоне. Но они знают, что играть на "Олд Траффорд" сложно. Думаю, они выразят нам уважение, а мы – им. У них много хороших игроков.

Я хочу, чтобы мы сыграли лучше, чем с "ПСЖ". Это наша цель. Это важный матч против топ-соперника. Нам нужно опираться на опыт игры с "ПСЖ" и оставаться в игре в течение всего матча, – цитирует Сульшера пресс-служба "МЮ".

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