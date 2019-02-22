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Уле Гуннар Сульшер – о матче с "Ливерпулем": "Хочу, чтобы "МЮ" сыграл лучше, чем с "ПСЖ"

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Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Уле Гуннар Сульшер поделился ожиданиями от предстоящего матча в рамках 27-го тура чемпионата Англии против "Ливерпуля", сообщает официальный сайт "красных дьяволов". Встреча пройдет 24 февраля на стадионе "Олд Траффорд".

Это важный матч для них, это важный матч для нас. Мы хотим попасть в топ-4. Мы играем с "Ливерпулем" и знаем, насколько это противостояние важно для "МЮ", для болельщиков, для клуба. Мы ждем вызова для нашей команды.

Знаем, что нас ждет сложный матч. Они невероятно играют в этом сезоне. Но они знают, что играть на "Олд Траффорд" сложно. Думаю, они выразят нам уважение, а мы – им. У них много хороших игроков.

Я хочу, чтобы мы сыграли лучше, чем с "ПСЖ". Это наша цель. Это важный матч против топ-соперника. Нам нужно опираться на опыт игры с "ПСЖ" и оставаться в игре в течение всего матча, – цитирует Сульшера пресс-служба "МЮ".

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