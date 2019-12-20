Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Англия

Уле Гуннар Сульшер — о Холанне: «Эрлинг не прилетит в Манчестер, он на рождественских каникулах»

16:45
Теги:

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер прокомментировал возможный переход форварда «Зальцбурга» Эрлинга Холанна.

— Я не думаю, что он здесь, если быть откровенным, — цитирует Сульшера официальный сайт клуба. - Вы знаете, что я не могу комментировать игроков других команд. Я говорил это много раз. У вас все время много спекуляций.

— Говорят, что Холанда с отцом видели садящимися в самолет до Манчестера. Вы говорите, что сегодня он не прибудет в Манчестер?

— Он не прилетит в Манчестер, потому что я знаю этого парня и знаю его друзей. Он на рождественских каникулах. Вы не можете никуда улететь из Ставангера, не так ли? Так что приходится летать с пересадками.

Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир