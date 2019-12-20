Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер прокомментировал возможный переход форварда «Зальцбурга» Эрлинга Холанна.

— Я не думаю, что он здесь, если быть откровенным, — цитирует Сульшера официальный сайт клуба. - Вы знаете, что я не могу комментировать игроков других команд. Я говорил это много раз. У вас все время много спекуляций.

— Говорят, что Холанда с отцом видели садящимися в самолет до Манчестера. Вы говорите, что сегодня он не прибудет в Манчестер?