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Уле Гуннар Сульшер — о двух матчах за 48 часов: «Мы молоды, поэтому у нас есть отличный шанс выступить на высшем уровне»

13:50
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер рассказл о подготовке к матчу 20-го тура АПЛ против «Бернли». Встреча пройдет 28 декабря.

— Мы, вероятно, в лучшем положении, чтобы сыграть в субботу, — цитирует Сульшера официальный сайт клуба. — Мы молоды, поэтому у нас есть отличный шанс выступить на высшем уровне.

«Бернли» играл до конца матча против «Эвертона», мы же закончили играть с «Ньюкаслом» в первом тайме и использовали второй в качестве восстановления.

Играть через день после матча с «Ньюкаслом»? Я не думаю, что это справедливо для игроков. Было бы несправедливо ожидать, что они выступят на высшем уровне — как умственном, так и физическом — через 48 часов после игры.

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