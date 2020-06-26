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Уле Гуннар Сульшер — о чемпионстве «Ливерпуля»: «Когда кто-то еще поднимает трофей, это причиняет боль»

13:35
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер поздравил «Ливерпуль» с победой в чемпионате Англии.

- Любая команда, которая выигрывает премьер-лигу, заслуживает этого, — цитирует Сульшера официальный сайт клуба. — Этот чемпионат не так легко выиграть. Поздравляю Юргена Клоппа и его игроков.

Каждый раз, когда ты видишь, как кто-то еще поднимает трофей, это причиняет боль. Мы хотим вернуться к победам, это наша задача.

Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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