Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер поздравил «Ливерпуль» с победой в чемпионате Англии.

- Любая команда, которая выигрывает премьер-лигу, заслуживает этого, — цитирует Сульшера официальный сайт клуба. — Этот чемпионат не так легко выиграть. Поздравляю Юргена Клоппа и его игроков.

Каждый раз, когда ты видишь, как кто-то еще поднимает трофей, это причиняет боль. Мы хотим вернуться к победам, это наша задача.