Уле Гуннар Сульшер: "Никто не вспомнит игру "МЮ", если мы финишируем в топ-4"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Уле Гуннар Сульшер считает, что его команда слабо провела матч 34-го матча чемпионата Англии против "Вест Хэма". "МЮ" победил 2:1 за счет двух пенальти, реализованных Полем Погба.

- Честно говоря, они играли лучше нас, думаю, все согласятся, - цитирует BBC Сульшера. - Нам повезло, но иногда мы проигрывали, когда мы должны были выигрывать.

Мы справились, набрали три очка, и через несколько лет никто не вспомнит, как мы играли, если мы финишируем в топ-4.

Мы отдохнем пару дней и будем готовы к матчу во второник. С такой игрой мы знаем, что у нас будут проблемы в Барселоне, так что нам придется улучшить игру.