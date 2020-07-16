Уле Гуннар Сульшер: «Несправедливо, что у «Челси» на 48 часов больше времени на подготовку к Кубку»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер в преддверии полуфинала Кубка Англии с «Челси» выразил недовольство календарем. У лондонцев будет на 48 часов больше для подготовки ко встрече.

Матч 36-го тура «Челси» провел 14 июля, а «Манчестер Юнайтед» сыграет с «Кристал Пэлас» сегодня, 16 июля. Полуфинал Кубка Англии состоится 19 июля.

— Меня беспокоит, что у них есть на 48 часов больше для отдыха и восстановления, чем у нас, — приводит слова специалиста Reuters. — Это несправедливо, хотя мы говорили о честном расписании возобновления сезона. Следующие две недели будут сумбурными, но мы хорошо подготовлены. Ребята уже много лет не ощущали такую форму.