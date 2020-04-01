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Уле Гуннар Сульшер: «Нам повезло с технологиями. Я всегда на связи с игроками»

14:39
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер рассказал, что постоянно поддерживает связь с игроками и тренерами команды, несмотря на изоляцию. Он признался, что никто не знает, когда футбол вернется в привычное русло из-за пандемии коронавируса.

— Я остаюсь на связи и общаюсь постоянно с персоналом, с игроками, — цитирует официальный сайт «МЮ» Сульшера. — Конечно, это не то же самое, что личное общение. Но мы регулярно делимся сообщениями, общаемся в группах, один на один, координируем тренировки. Никто не знает, когда игра в футбол возобновится. Но нам повезло с современными технологиями. Мы можем оставаться на связи и видеть друг друга. Можем быстро отправлять сообщения и быстро получать ответ. Иногда просто созваниваемся по телефону. Так что связь постоянна.

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