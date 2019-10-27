Уле Гуннар Сульшер: «Нам не нужен Кейн. У «МЮ» есть Марсьяль»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер опроверг слухи о том, что его клуб интересуется нападающим «Тоттенхэма» Харри Кейном. По его словам, «МЮ» достаточно Антони Марсьяля.

— Я много слышу о Кейне, о необходимости купить чистого нападающего, но у меня есть Марсьяль. Он обладает всеми качествами, которые нам нужны, — цитирует A Bola Сульшера. — Думаю, что люди еще не представляют, на что способен Марсьяль. Но футболисты знают об этом. Когда мы думаем о том, как нам забить, игроки всегда говорят: «Отдать мяч Марсьялю».

Марсьяль был приобретен у «Монако» в 2015 году. Он провел за «МЮ» 179 матчей, забил 51 мяч.