Уле Гуннар Сульшер: «Надеюсь, игроки хорошо выспались после «Ньюкасла», ведь у нас только один день на тренировку»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер рассказал о подготовке к матчу 20-го тура АПЛ против «Бернли». Встреча пройдет 28 декабря и начнется в 22:45 мск.

— У нас между играми всего один день, — цитирует Сульшера официальный сайт клуба. — Надеюсь, игроки хорошо выспались после игры с «Ньюкаслом», ведь у нас только один день на тренировку с множеством занятий, а еще массаж, восстановление, реабилитация.

Нам повезло вести в матче с «Ньюкаслом» в три мяча, поэтому мы могли играть не напрягаясь. Но для профессиональных футболистов было бы несправедливо просто провести один выходной.