Уле Гуннар Сульшер: "Надеюсь, что "МЮ" сможет остаться в четверке

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Уле Гуннар Сульшер выразил надежду на то, что его команда сможет остаться в лидирующей четверке по итогам сезона.

- Я всегда смотрю вперед, - приводит слова Сульшера Sky Sports. - Я слежу за командой с того самого момента, как подписал контракт с "Юнайтед". Слежу за игроками, которые могут выстрелить через год-два, за составом. У нас есть ребята, которые могут выступать еще семь, восемь или даже девять лет, у нас прекрасный молодой состав. Сейчас же я сконцентрирован на том, чтобы поднять "Юнайтед" как можно выше в таблице. На данный момент мы четвертые, и я надеюсь, что мы сможем остаться в четверке.

После победы над "Фулхэмом" (3:0) "МЮ" занял четвертое место в турнирной таблице чемпионата Англии. В активе "красных дьяволов" 51 очко после 24 туров.

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