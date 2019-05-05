Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Уле Гуннар Сульшер выразил разочарование ничьей с "Хаддерсфилдом" (1:1) в матче чемпионата Англии. После этого матча "МЮ" лишился шансов на попадание в Лигу чемпионов.

– Больно, когда не получается выиграть такой матч, – цитирует ВВС Сульшера. – Мы подарили сопернику надежду и не смогли вернуться к своему уровню. Мы слишком часто пропускали мячи, которых можно было легко избежать. Это то, на что нам следует обратить внимание, что нужно улучшить в следующем сезоне. Мы разочарованы, но должны смотреть вперед. Понимали, что "Хаддерсфилд" получит свой шанс с такой поддержкой фанатов. Мы не заслужили быть в четверке лучших, но у нас был шанс. В лиге ситуация очень плотная. Когда у нас были шансы, мы их не использовали.

Мы не живем в мире фантазий, понимая, что далеко отстаем от лучших двух команд. Но мы не должны говорить, что очень далеки от первой четверки. Это вызов для нас.