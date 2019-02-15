Уле Гуннар Сульшер: "МЮ" не будет паниковать из-за поражения"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Уле Гуннар Сульшер дал понять, что первое поражение команды под его руководством не должно повлиять на психологию футболистов. В Лиге чемпионов "МЮ" уступил "ПСЖ" (0:2), ближайший матч команда проведет против "Челси".

- В этом клубе нужно уметь восстанавливаться. У тебя всегда есть вызовы, и "Челси" - один из самых сложных. Нам нужно удостовериться, что в ближайшие несколько дней тренировки будут удачными, чтобы хорошо подготовиться к понедельнику, - цитирует официальный сайт "МЮ" Сульшера. - Мы не будем паниковать из-за поражения. Наша психология совершенно не изменилась. Нам нужно работать так, как мы и планировали.