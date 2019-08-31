Уле Гуннар Сульшер: «МЮ» должен был побеждать «Саутгемптон»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер прокомментировал ничью с «Саутгемптоном» в матче 4-го тура чемпионата Англии (1:1). Единственный мяч за «МЮ» забил новичок команды Дэниэл Джеймс, который провел 3 гола в четырех играх за клуб.

— Нам нужно забивать больше трудовых голов. Мы должны были побеждать сегодня, — цитирует BBC Сульшера. — Мы демонстрировали ту игру, которую планировали, но небрежно действовали в завершении и последнем пасе. Мы создавали давление, обыгрывали их, создавали моменты, но тотального преимущества не было. Повторюсь: мы должны были побеждать.

Дэниэл Джеймс фантастический игрок. Он правильно относится к своим задачам, хочет учиться, голоден до игры. У него только начинается карьера, но она обещает быть хорошим. Мы постараемся помочь ему.