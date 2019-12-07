Уле Гуннар Сульшер: «МЮ» добился результата в матче с, возможно, лучшей командой мира"

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер прокомментировал победу над «Манчестер Сити» в матче 16-го тура чемпионата Англии (2:1). По его словам, «МЮ» мог забить еще больше.

— Мы запомним этот матч, — цитирует BBC Сульшера. — Мы выглядим очень опасно, когда получаем мяч и идем вперед в игре против, возможно, лучшей команды в мире.

Они невероятная команда, и мы смогли добиться с ними результата, удачно обороняться и создать так много моментов... Мы могли забить 3-4, но их вратарь сыграл хорошо.

Давид де Хеа — лучший вратарь мира. Мы ожидали от него яркой игры, и он возвращается к своему лучшему образцу.