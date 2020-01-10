Уле Гуннар Сульшер: «Мы поговорим с Янгом, если он захочет уйти»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер рассказал о возможном уходе защитника Эшли Янга.

— Он один из наших игроков, он наш капитан, — цитирует Сульшера Sky Sports. — Есть много слухов, мы должны справиться с этим. Мы привыкаем к этому в нашем клубе. Эшли очень профессиональный и целеустремленный игрок, поэтому я не думаю, что это изменится.

Уйдет ли Янг летом? Мы поговорим с ним, если он захочет уйти. У нас не так много готовых игроков, поэтому нам нужны те, кто у нас есть.