Уле Гуннар Сульшер: «Могли забить четвертый гол до того, как «Шеффилд» сравнял счет»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер прокомментировал ничью с «Шеффилд Юнайтед» (3:3) в чемпионате Англии. «МЮ» проигрывал со счетом 0:2, затем забил трижды за семь минут и пропустил на последних минутах снова.

— С точки зрения стороннего наблюдателя это был хороший футбол, — цитирует ВВС Сульшера. — Фантастическая концовка. Мы все посмотрим и проанализируем. При счете 0:1 после первого тайма нужно было заставить команду бороться, играть. При счете 0:2 вспомнились худшие моменты, например, проигрыш «Эвертону» — 0:4. Но эта команда не сдается — вот в чем разница между ней и прошлогодней. Мы могли забить и четвертый мяч до того, как «Шеффилд» забил свой третий. Это показывает качество, которое можно показать даже при счете 0:2. Нам не хватило физической мощи в полузащите, но ребята не сдавались.