Уле Гуннар Сульшер: «Многие хотели, чтобы «МЮ» оступился, но меня это не беспокоит»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер прокомментировал победу над «Транмером» (6:0) в матче 1/16 финала Кубка Англии. Он остался доволен игрой своих подопечных.

— Мы хорошо провели игру, — цитирует ВВС Сульшера. — Не хотелось затягивать эту игру, потому что такие матчи нужно заканчивать быстро. У нас хорошие футболисты, которые выкладываются в каждой игре. Они забили хорошие мячи. Ждали, что «Транмер» на своем поле стартует агрессивно. Но когда забиваешь два-три мяча, можно наслаждаться игрой. Здорово, что разные люди забивали мячи. Это важно для обретения уверенности. Не обращаю внимания на давление извне. Многие хотели, чтобы мы оступились, но это меня не беспокоит. Но я не расслабляюсь.