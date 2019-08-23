Уле Гуннар Сульшер: «Мне жаль тех, кто распространяет ненависть через соцсети»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер высказался по поводу расистских оскорблений в адрес полузащитника Поля Погба. Он подвергся им в социальных сетях после игры с «Вулверхэмптоном» (1:1).

— У Поля сильный характер. И случившееся сделает его сильнее, — цитирует AFP Сульшера. — Я с ним говорил — он в порядке. Но я не могу поверить, что в 2019 году мы еще говорим об этих вещах. Как сказал Магуайр, Twitter и социальные сети — это место, где люди могут спрятаться. И я не в силах это изменить. В Twitter так много Сульшеров, и я знаю, что это не я. Мы должны что-то сделать против тех, кто распространяет эту ненависть. Мне жаль этих людей — у них большие проблемы.