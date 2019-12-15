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Уле Гуннар Сульшер: «Мне становится все сложнее оставлять Гринвуда в запасе»

21:05
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер подвел итог встречи 17-го тура чемпионата Англии против «Эвертона» (1:1).

— Разочарованы, что не смогли заполучить три очка, — цитирует Сульшера Metro. — В концовке матча у нас не было идей, как взломать оборону соперника. Мы прижали их к воротам, и другая команда в такой ситуации обязательно выиграла бы.

Гринвуд провел хороший матч. Рад, что он забил. Мне становится все сложнее оставлять его в запасе.

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