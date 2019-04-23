Уле Гуннар Сульшер: "Матч с "Сити" - идеальная возможность реабилитироваться за проигрыш "Эвертону"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Уле Гуннар Сульшер заявил, что футболисты его команды были раздражены своей игрой в матче 35-го тура чемпионата Англии против "Эвертона" (0:4). Норвежский специалист добавил, что предстоящая встреча с "Манчестер Сити" станет для "красных дьяволов" хорошей возможностью, чтобы реабилитироваться за разгромное поражение.

- Игроки "МЮ" раздражены. Я разговаривал с ними после матча с "Эвертоном" и видел, что они были разочарованы и очень раздражены своими действиями на поле, - приводит слова Сульшера Sky Sports. - Матч с "Сити" - идеальная возможность реабилитироваться за то поражение. Мы не сможет спрятаться на поле. Болельщики поддержат нас, если мы выложимся в этой встрече, ведь это очень хороший соперник.

"МЮ" занимает 6-е место в турнирной таблице, имея в активе 64 очка.

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