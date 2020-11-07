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Уле Гуннар Сульшер: «Манчестер Юнайтед» смотрит вперед. Мы посадили семя, дерево уже растет"

09:17
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер — о поражениях команды в последних двух встречах и слухах о своем увольнении.

— Все мои разговоры с руководством клуба шли о долгосрочной перспективе, — приводит Goal.com слова Сульшера. — Конечно, всем хочется результатов здесь и сейчас, но у нас идет позитивный диалог по поводу планов на будущее. Мы посадили семя, дерево уже растет. Меня всегда поддерживали, с того момента, как я пришел в команду. У «Манчестер Юнайтед» большие цели, мы не можем останавливаться и думать об одном-двух результатах.

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