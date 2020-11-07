Уле Гуннар Сульшер: «Манчестер Юнайтед» смотрит вперед. Мы посадили семя, дерево уже растет"
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер — о поражениях команды в последних двух встречах и слухах о своем увольнении.
— Все мои разговоры с руководством клуба шли о долгосрочной перспективе, — приводит Goal.com слова Сульшера. — Конечно, всем хочется результатов здесь и сейчас, но у нас идет позитивный диалог по поводу планов на будущее. Мы посадили семя, дерево уже растет. Меня всегда поддерживали, с того момента, как я пришел в команду. У «Манчестер Юнайтед» большие цели, мы не можем останавливаться и думать об одном-двух результатах.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.