Уле Гуннар Сульшер: "Манчестер Юнайтед" сделал большой шаг вперед"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Уле Гуннар Сульшер после победы над "Арсеналом" (3:1) в матче 1/16 финала Кубка Англии отметил, что команде нельзя почивать на лаврах, а нужно думать о следующих играх. По его словам, в команде очень много хороших футболистов.

- Пройти дальше в Кубке страны это фантастика. Это одни из самых сложных игр, которые могут быть на пути. У меня болит голова по поводу выбора состава с самого начала моей работы. Потому что у нас очень много хороших игроков. Выбор тактики и игроков зависит от нас. Надо теперь отдохнуть, впереди нас ждут большие игры. Однако у нас все еще свежие ноги.

Сегодня мы выглядели более правильной командой. Было больше структуры. Мы серьезно работали над защитой и контратаками. Контратаки - это вообще классика "Манчестер Юнайтед"... Уэйн Руни, Криштиану Роналду, Парк Джи Сун. Мы так много забили "Арсеналу" за эти годы.

Сегодня был большой шаг вперед. Произошло большое улучшение с игры против "Тоттенхэма". Однако легко впасть в эйфорию и начать говорить о будущем, но мы должны продолжать тяжело работать и думать о следующих матчах.

Нужно копать глубоко. Отношение и работоспособность были в порядке. К концу все наладилось, но не на протяжении всех 90 минут.