Уле Гуннар Сульшер: "Лукаку очень старателен в последнее время"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Уле Гуннар Сульшер похвалил своих футболистов после победы над "Кристал Пэлас" (3:1). Дубль в этой встрече оформил Ромелу Лукаку.

– Шоу сейчас в отличной форме, его трудно остановить, – цитирует AFP Сульшера. – Он очень помог в ситуации с первым голом. Что касается Лукаку, то он очень старался в последнее время и был в центре внимания в этой игре. Выступил фантастически. У нас немало травмированных, что мешает, конечно, но все футболисты, которые выходят на поле, ярко проявляют себя. Команда фантастическая.