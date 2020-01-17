Уле Гуннар Сульшер: «Летом Янгу будет 35 лет, ему нужно соглашаться на двухлетний контракт»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер поддержал решение Эшли Янга перейти в «Интер». В ближайшее время о трансфере будет объявлено официально. Защитник уже покинул расположение «МЮ», а новым капитаном был назначен Харри Магуайр.

— Летом ему будет 35 лет, и если он где-то может получить двухлетний контракт, думаю, ему нужно соглашаться. Мы не были готовы предложить это, — цитирует BBC Сульшера. — Он хорошо послужил клубу. Он был капитаном, он выигрывал трофеи, лиги Кубки, но у нас есть и другие игроки.

Время пришло. Он проделал фантастическую работу и фантастически помог клубу.