Уле Гуннар Сульшер: «Игроки «МЮ» расстроены ничьей с «Ливерпулем», это хороший знак»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер прокомментировал ничью с «Ливерпулем» (1:1) в матче 9-го тура чемпионата Англии. «МЮ» открыл счет в первом тайме, а пропустил ответный мяч в концовке встречи.

— Не назову матч разочарованием, потому что нужно смотреть на исполнение плана и усилия игроков, — цитирует BBC Сульшера. — Разочарование только от результата, с учетом стараний игроков. Они были великолепны.

Мы становимся все сильнее и сильнее. Игроки очень расстроены в раздевалке, это хороший знак. Они не были довольны одним очком в матче с «Ливерпулем», они хотели взять три.

Не думаю, что «Ливерпуль» не создал слишком много моментов. Думаю, мы могли забить второй гол. Мы должны были прервать проход соперника, это стоило нам двух очков.

Рефери заслужил похвалы, мы нечасто можем это сказать. Он разрешил играть в дерби, это не был тот тип игр, когда никого нельзя было трогать.

— Вы будете снова играть по схеме 5-3-2?

— Можем вернуться к ней еще раз. Но мы исходили, кто в форме, кто здоров. Аксель должен был играть, но он получил травму на разминке. Рохо сыграл очень хорошо. У нас просто сейчас нет хавбеков в форме. Мы можем вернуться к схеме, можем и не возвращаться.