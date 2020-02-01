Уле Гуннар Сульшер: «Игра сложилась так, как мы и ожидали»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер оценил игру команды в матче 25-го тура чемпионата Англии с «Вулверхэмптоном» (0:0).

- Игра сложилась так, как мы и ожидали. Мы доминировали, много владели мячом, а соперник создавал нам проблемы на контратаках и стандартах, — приводит слова тренера BBC.

За последние несколько месяцев мы провели так много матчей, что футболисты просто устали. Нам нужен перерыв.

Бруну Фернандеш — топ-футболист. Это его первая игра. В первом тайме каждый получал пас в ноги, а Бруну, получая мяч в ноги, хочет, чтобы игроки двигались перед ним, сегодня мы не делали этого. Фернандеш станет большим усилением.

Игало летит в Манчестер. Мы дадим ему время прийти в себя. Он крепкий форвард, который многое даст нам.