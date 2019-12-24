Уле Гуннар Сульшер: «Хотим быть командой, которая доминирует и крушит соперников. «Ливерпулю» понадобилось несколько лет»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер подвел итоги первой части сезона.

— Мы в середине сезона, — цитирует Сульшера Goal. — Знали, что этот сезон будет годом взлетов и падений, который будет использоваться для подбора команды и состава на следующий сезон.

Если сможем ускорить этот процесс, ожидаю, что мы будем более стабильными и определенно более опытными.

На данный момент мы немного отстали от того, на что я надеялся. Мы хотим быть командой, которая доминирует и крушит соперников. «Ливерпулю» на это понадобилось несколько лет. Нам нужно продолжать прогрессировать, это наш ориентир.

Да, мы хороши в контратаке, да, у нас есть скорость, быстрые игроки. Теперь мы должны стать лучше в преодолении глубокой обороны.