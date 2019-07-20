Уле Гуннар Сульшер: "Гринвуд готов играть за основную команду "МЮ"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Уле Гуннар Сульшер доволен тем, как в команде адаптируется Мэйсон Гринвуд. 17-летний игрок должен закрепиться в основном составе "МЮ".

– Ему всего 17 лет, он каждый день работает с командой, – цитирует Sky Sports Сульшера. – Он был с нами последние несколько месяцев, прибавил в уверенности, вырос. Но будут взлеты и падения. Сейчас он наслаждается футболом. Мы не думали о том, чтобы отдавать его в аренду. Его следует удерживать. Его история напоминает мне историю Гиггза. Нельзя такого человека отправлять в аренду. Он готов играть в основной команде.